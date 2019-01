Empfehlung - Schonfrist für Schutzstreifen zwischen Halle und Getelo

Halle Bis Ende 2018 sollten die roten Schutzstreifen entlang der Kreisstraße 40 in Halle eigentlich verschwunden sein. So wollte es das Bundesverkehrsministerium in Berlin. Doch noch ist die – inzwischen etwas verblichene – Markierung zu sehen. Sie werde voraussichtlich erst im Frühjahr entfernt, wenn es etwas wärmer ist, teilte der Landkreis am Freitag auf GN-Anfrage mit.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/schonfrist-fuer-schutzstreifen-zwischen-halle-und-getelo-275011.html