Empfehlung - Schokolaterie zieht in die Alte Molkerei in Uelsen

Uelsen Was passiert mit den Räumlichkeiten im ersten Obergeschoss der Alten Molkerei in Uelsen? Darüber hat der Gemeinderat am Montag diskutiert. Bislang waren für das Obergeschoss im Ostflügel zwei Arztpraxen vorgesehen. Doch wo zuvor eine Gemeinschaftspraxis entstehen sollte, werden nun Verwaltungsbüros und eine Betriebswohnung geplant. Denn: Im Oktober soll eine Schokolaterie im Glaskubus an der Itterbecker Straße eröffnen. Deren Betreiber will die Flächen im östlichen Obergeschoss nutzen, ein entsprechender Antrag ist im Mai im Uelser Rathaus eingegangen. Nun stand die Causa bei den Ratspolitikern am Montag auf der Tagesordnung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/schokolaterie-zieht-in-die-alte-molkerei-in-uelsen-319988.html