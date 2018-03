Empfehlung - Schellack-Sextett tritt mit Männerchor Uelsen auf

gn Uelsen. Das Schellack-Sextett ist ein Ensemble von Grafschafter Musikern, die sich erst im Herbst 2016 formiert haben.. Nach einem ersten öffentlichen Auftritt im Februar 2017 in Emlichheim, und weiteren Konzerten, unter anderem im Kloster Frenswegen, in Hoogstede sowie unlängst bei der „Jazznight“ in Neuenhaus, wird das Sextett am Sonnabend, 7. April, um 19.30 Uhr im Uelsener Schulzentrum im Forum der Oberschule (ehemals Realschule) auftreten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/schellack-sextett-tritt-mit-maennerchor-uelsen-auf-226349.html