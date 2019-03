Empfehlung - Schafe erhalten alte Wilsumer Landschaft

Wilsum Irgendwie sehen sie schon ein wenig seltsam aus, die Kratteichen. Meist haben sie nur einen kurzen Stamm, die Krone beginnt fast direkt über dem Boden. Die knorrigen Äste wachsen in alle Richtung und sind wie die Stämme meist in unterschiedliche Richtungen verkrümmt, wirklich hoch ist keiner der Bäume. Eine eigene Art stellen sie jedenfalls nicht dar, es sind alle Stileichen. „Warum die Eichen so aussehen, ist nicht ganz klar. Vielleicht haben sie in ihrer Jugend schlicht „einen auf den Deckel“ bekommen“, vermutet Schäfer Heinz-Johann Zwafink aus Wilsum.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/schafe-erhalten-alte-wilsumer-landschaft-288600.html