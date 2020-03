Empfehlung - Samtgemeinde Uelsen: Neuverschuldung wegen Brandschutz

Uelsen Diskussionsbedarf zum Haushalt 2020 gab es in der Samtgemeinderatssitzung im Uelser Rathaus am Montagabend keinen mehr. Nach der Vorstellung der wichtigsten Punkte durch Kämmerer Jens Heck wurde der Antrag einstimmig von allen Fraktionen angenommen. Uelsen verschuldet sich zwar zusätzlich, aber nicht ganz freiwillig: Auflagen vom Land machen hohe Investitionen in den Brandschutz notwendig. Das betrifft vor allem die Schulen in der Samtgemeinde. Trotzdem sind auch noch Gelder für die Jugendarbeit, die Sportstätten und den Tourismus übrig.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/samtgemeinde-uelsen-neuverschuldung-wegen-brandschutz-347415.html