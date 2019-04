Salonkonzert mit Kammermusikerin Saskia Spinder

Uelsen Am Sonntag, 19. Mai, um 18 Uhr, gestaltet die Gitarristin Saskia Spinder das zweite Salonkonzert der Uelser Konzertreihe des Jahres 2019. Wie gewohnt findet die Musikveranstaltung im Trausaal des neuen Rathauses in Uelsen statt.

Saskia Spinder studierte Gitarre an der Hochschule in Enschede bei Jorge Oraison. Neben ihren Solokonzerten spielt die Niederländerin in verschiedenen kammermusikalischen Formationen. In ihrem Salonkonzert in Uelsen präsentiert die Gitarristin ihre neueste CD-Aufnahme „Evocación“ mit Werken von Johann Sebastian Bach bis Barrios und Llobet.

Die Uelser Salonkonzerte werden von der Volksbank Niedergrafschaft unterstützt. Karten zum Preis von 14 Euro gibt es im Büro der Musikschule Niedergrafschaft, Telefon 05942 575, sowie an allen ProTicket-Vorverkaufsstellen. Inhaber einer GN-Card erhalten 1,40 Euro Rabatt. Der Abendkassenzuschlag beträgt zwei Euro.