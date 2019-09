Empfehlung - Rotarier spenden 20.000 Euro von Uelsener Musiknacht

Uelsen Gleich mehrere Spenden konnte der Rotary-Club Uelsen-Coevorden bei seinem Meeting am Dienstagabend im Restaurant „Am Waldbad“ in Uelsen offiziell übergeben. „Nicht nur musikalisch war unsere Musiknacht im Januar wieder ein Erfolg“, meinte dabei Club-Präsidentin Irmgard Rouar. Noch mehr freue sie sich über den Reinerlös der Veranstaltung, der in diesem Jahr bei mehr als 20.000 Euro liege. „Das finde ich ganz wunderbar“, betonte sie und bedankte sich ausdrücklich noch einmal bei den vielen Musikern, die auf eine Gage für ihren Auftritt verzichtet hatten, sowie den Sponsoren und mehr als 1000 Besuchern der Musiknacht im Januar.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/rotarier-spenden-20000-euro-von-uelsener-musiknacht-321465.html