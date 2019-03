RGZV „Grenzland“ Uelsen und Umgebung bestätigt Vorstand

Uelsen Der 1. Vorsitzende Erwin Reefmann hat während der Jahreshauptversammlung des Vereins für Rassegeflügelzucht und Vogelschutz „Grenzland“ Uelsen und Umgebung von 1953 viele Mitglieder und Ehrenmitglieder im „Haus der Kleintierzüchter“ in Uelsen begrüßt, darunter auch der Ehrenvorsitzende und Meister des Landesverbandes, Georg Kolde. Zu Beginn der Versammlung gab es eine Gedenkminute zu Ehren von Erich Bielefeld, der 2018 nach kurzer schwerer Krankheit verstarb.

Jahresrückblick: Zu Beginn der Ausstellungssaison wurde eine große Kreis- und Landesverbandsschau in den Räumlichkeiten von „Emsflower“ in Emsbüren veranstaltet. Neben der erfolgreichen Teilnahme an der Ausstellung unterstützten auch einige Mitglieder des RGZV Uelsen die Auf- und Abbauarbeiten. Im Rahmen der Landesverbandsschau erhielt Albert Hindriks die Bundesnadel in Gold. Am zweiten Wochenende im November fand die Lokalschau des RGZV Uelsen im Haus der Kleintierzüchter statt. Es handelt sich hier um den Höhepunkt des Zuchtjahres. Die befreundeten niederländischen Vereine aus Coevorden und Hardenberg waren mit Abordnungen vertreten.

Nach dem Jahresrückblick des 1. Vorsitzenden Reefmann folgten die Tätigkeitsberichte des Ringwartes und des Gerätewartes. Der Kassierer zog eine positive Bilanz. Ihm und dem gesamten Vorstand wurde Entlastung erteilt.

Wahlen: Bei den Wahlen wurde der gesamte Vorstand des Rassegeflügelzuchtvereins und Vogelschutz „Grenzland“ Uelsen und Umgebung von 1953 in seinen Ämtern bestätigt: Erwin Reefmann (1. Vorsitzender), Klaas Olthuis (2. Vorsitzender), Anne Reefmann (1. Schriftführerin), Gerhild Höllmann (2. Schriftführerin), Stefan Völker (1. Kassierer), Jan-Hindrik Jonker (2. Kassierer), Johann Vorrink (Jugendobmann), Albert Hindriks (Gerätewart) und Henning Völker (Ringwart).