Reiterinnen finden sechs ausgesetzte Zwergkaninchen

Auf dem Tierhof in Wilsum warten sechs Zwergkaninchen auf einen neuen Besitzer. Ihr alter Besitzer hatte sie am Paradiesweg in Nordhorn ausgesetzt. Zwei aufmerksame Reiterinnen entdeckten die Tiere, fingen sie ein und brachten sie nach Wilsum.