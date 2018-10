„Raiffeisen Ems-Vechte“ auf Wachstumskurs

Mehr als 250 Kunden und Mitglieder der Raiffeisenbank Emsland-Mitte eG mit dem Warengeschäft Raiffeisen Ems-Vechte nahmen an der 3. Regionalversammlung „Raiffeisen Ems-Vechte vor Ort“ in Wilsum sowie in Spahnharrenstätte und in Niederlangen teil.