Empfehlung - Räuber überfällt Tankstelle in Uelsen

hi Uelsen. Ein 38-Jähriger hat am Mittag eine Tankstelle in an der Ziegeleistraße in Uelsen überfallen. Nach Polizeiangaben bedrohte er gegen 12.40 Uhr eine Mitarbeiterin mit einem Messer und drängte sie zurück. Der Mann nahm das Bargeld aus der Kasse und flüchtete zu Fuß. Zeugen und Mitarbeiter der Tankstelle haben das Geschehen beobachtet. Ihnen gelang es, den Täter zu stellen. Der 38-Jährige wurde durch eine Streifenwagenbesatzung festgenommen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/raeuber-ueberfaellt-tankstelle-in-uelsen--203728.html