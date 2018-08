Empfehlung - Radtour auf den Spuren von Johan Nieuhof

Uelsen In Rahmen der Veranstaltungsreihe zum Gedenken an den vor 400 Jahren in Uelsen geborenen Weltreisenden Johan Nieuhof haben sich 16 Rennradfahrer auf den Weg gemacht, den Nieuhof vor 378 Jahren zum ersten Mal genommen hat. Am Sonnabend fuhren sie von Amsterdam nach Uelsen und legten dabei 182 Kilometer zurück.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/radtour-auf-den-spuren-von-johan-nieuhof-247034.html