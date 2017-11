Radfahrerin in Uelsen schwer verletzt

gn Uelsen. Am Donnerstagabend ist es Am Markt in Uelsen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 58-jährige Frau aus Uelsen war gegen 18 Uhr mit ihrem VW Passat auf der Höcklenkamper Straße unterwegs. Beim Einbiegen auf die Straße Am Markt übersah sie eine 38-jährige Radfahrerin, ebenfalls aus Uelsen. Es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin stürzte und musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Karte