Print-Newsletter der Uelser Firma Deppe erhält Design-Preis

Uelsen/Osnabrück Die Osnabrücker Agentur Kuhl|Frenzel hat am Freitag den German Design Award 2020 für das Design des Print-Newsletters der Deppe Backstein-Keramik GmbH erhalten. In der Kategorie „Excellent Communications Design – Editorial“ wurde der von Deppe herausgegebene Newsletter als nachhaltiges Kommunikationsmedium mit dem Titel „Winner“ ausgezeichnet. Der 2012 initiierte Preis zählt zu den anerkanntesten Design-Wettbewerben weltweit und genießt weit über die Fachwelt hinaus hohes Ansehen. Sein Ziel ist, Gestaltungstrends aufzuzeigen und zu prämieren. Die Preisverleihung erfolgte in Frankfurt im Rahmen der Messe Ambiente. Mit dem German Design Award zeichnet der Rat für Formgebung international wegweisendes Design aus. Partizipieren können an dem Premiumpreis nur Arbeiten, die vom Rat für Formgebung nominiert wurden. So wird sichergestellt, dass der Wettbewerb eine hohe gestalterische Qualität behält. Der Deppe-Newsletter hat 2019 bereits einen Iconic Award gewonnen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/print-newsletter-der-uelser-firma-erhaelt-design-preis-343613.html