Seit 1998 betrieben Gerold Voet (links) und seine Frau Gisela die Uelser Postagentur in der Neuenhauser Straße. Zum 1. September ist sie nun wenige Meter weiter in das Lederwarengeschäft Heemann in der Straße „Am Martk 22“ umgezogen. Dort wird sie von Gerold Voets Schwägerin Gerda Voet (Mitte) weiterbetrieben. Zum neuen Team gehört auch Monique Voet (rechts). Foto: Vennemann