Empfehlung - Pop-/Rockensemble der Musikschule gibt Konzert in Uelsen

Uelsen „Nach einem spannenden und nervenaufreibenden öffentlichen Casting wurden von der Musikschule Niedergrafschaft schließlich sieben Gesangssolisten ausgewählt“, heißt es in einer Ankündigung des Konzerts des Pop-/Rockensembles der Musikschule, das am Sonnabend, 22. September, ab 19.30 Uhr stattfindet. Die Solisten werden, begleitet von einer zehnköpfigen Band, aktuelle Hits und Evergreens präsentieren. Für jeden Geschmack soll etwas dabei sein. „So kommen Schlagerfans mit Songs von Helene Fischer, R’n’B Fans mit Rihanna oder auch Liebhaber der Disco-Ära mit „Earth, Wind and Fire“ an diesem Abend auf ihre Kosten“, heißt es weiter. „Die Solisten haben sich ihre Songs selbst ausgesucht, und dabei ist eine große Bandbreite an Repertoire entstanden“, freut sich Musikschulleiter Dominik Grimm. Es sei wichtig, auch den Talenten aus dem Pop-/Rockbereich eine große Plattform zu bieten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/pop-rockensemble-der-musikschule-gibt-konzert-in-uelsen-246592.html