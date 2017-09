Polizei stoppt Autofahrer nach Verfolgungsjagd

gn Wilsum. Beamte der Polizei Emlichheim haben am Donnerstag gegen 6 Uhr einen 55-jährigen Niederländer aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war die Streife auf der Bundesstraße 403 auf einen Peugeot 306 aufmerksam geworden. Die Polizisten wollten das Auto in Höhe der Zufahrt zur Mülldeponie anhalten und kontrollieren. Doch der Fahrer missachtete das Haltesignal und flüchtete.

Nach längerer Verfolgungsfahrt mit bis zu 150 Kilometern in der Stunde konnte das Auto im Bereich des Wilsumer Feriengebietes gestoppt werden. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis besitzt und das Auto nicht versichert ist. Er wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.