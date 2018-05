Polizei schnappt in Wilsum mutmaßliche Drogenhändler

Bei einem Polizeieinsatz in Wilsum sind am Montagabend mehrere Verdächtige festgenommen worden, die mit Drogenhandel in Verbindung gebracht werden. Der Zugriff gelang in der Nähe der Mülldeponie. Zu den Hintergründen äußerte sich die Polizei bisher nicht.