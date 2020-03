Empfehlung - Pilotprojekt: Uelsen erprobt „virtuellen Dorfmarktplatz“

Uelsen Informationen über die wichtigsten Adressen und Neuigkeiten, Hilfe bei Problemen jeder Art oder nur ein netter Plausch unter Nachbarn: Diese Möglichkeiten des sozialen Austauschs, die früher der Gang zum Markttag auf dem örtlichen Marktplatz bot, können in Uelsen bald virtuell im Internet stattfinden. Der „virtuelle Dorfmarktplatz“ sei ein „Herzstück“ des Forschungsprojekts „Dorfgemeinschaft 2.0“, so Projektkoordinator Jonas Roosmann von der Gesundheitsregion Euregio. Gemeinsam mit Pascal Meier vom Lehrstuhl für Unternehmensrechnung und Wirtschaftsinformatik der Universität Osnabrück stellte er das Kommunikationsportal kürzlich im Sitzungssaal des Rathauses in Uelsen dem zuständigen Projektkonsortium vor. Mit dabei beim „theoretischen Startschuss“ vor der Veröffentlichung im Internet am 1. April waren außerdem Vertreter der Kooperationspartner sowie Uelsens Samtgemeindebürgermeister Hajo Bosch. Sie wollten sich aus erster Hand über den Fortschritt zur ambitionierten Online-Plattform informieren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/pilotprojekt-uelsen-erprobt-virtuellen-dorfmarktplatz-347074.html