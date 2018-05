Empfehlung - „Pflegetisch“ Uelsen will Netzwerk stärken

gn Nordhorn. Michael Motzek, Leiter des Fachbereichs Soziales und Gesundheit beim Landkreis zeigte sich in Uelsen erfreut über die positive Resonanz auf die Einladung zum „Pflegetisch“. „Dem Thema Pflege kann man sich nicht oft genug widmen“, so Motzek, daher sei das Angebot des Bundesministeriums für Gesundheit zur Förderung der Netzwerkbildung ein willkommener Anlass für die Initiierung eines Pflegetischs in der Samtgemeinde Uelsen. Ziel sei es, sich im Netzwerk damit zu befassen, was gut oder schlecht laufe, wie man gemeinsam Verbesserungen schaffen und Angebote so gestalten könne, dass diese den Bürgern und Pflegebedürftigen zugutekommen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/pflegetisch-uelsen-will-netzwerk-staerken-237065.html