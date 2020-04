/ Lesedauer: ca. 1min Party trotz Kontaktverbot: Polizei löst Feier in Getelo auf

Trotz des Kontaktverbots haben sich vier Menschen in Getelo am Mittwoch für eine Feier getroffen. Dann stand die Polizei vor der Tür, löste die Feier auf und knüpfte zwei Partygästen schon die zu erwartende Geldbuße in Höhe von jeweils 200 Euro ab.