Ortsfeuerwehr Wilsum: 43 Einsätze zum Wohl der Bevölkerung

Nicht zuletzt der heiße und trockene Sommer hielt die Ortsfeuerwehr Wilsum im vergangenen Jahr in Atem. Höhepunkt war der Einzug in das neue Feuerwehrhaus. In diesem Jahr erhält die Wehr ein neues Fahrzeug.