Oldtimerclub Niedergrafschaft sagt Ausstellung ab

Am 21. Juni hätte in Itterbeck An der Voskuhle die Ausstellung mit Traktoren, Maschinen und anderen Geräten stattfinden sollen. Jetzt teilt der Oldtimerclub Niedergrafschaft mit, dass die Ausstellung wegen der Corona-Krise um ein Jahr verschoben wird.