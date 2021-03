An der Rasthütte im „Uelser Holt“ bringen Seniorenbeiratsvorsitzender Herbert Koers und seine Stellvertreterin Frieda Rotter die erste von mehr als 90 Notfallplaketten in der Samtgemeinde Uelsen an. Mit dabei sind auch Berthold Scholte-Meyerink (Volksbank Niedergrafschaft, links) und Samtgemeindebürgermeister Hajo Bosch (rechts). Foto: Vennemann