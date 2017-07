Nordwestdeutsche Züchter zieht es nach Uelsen

Der Landes-Schafzuchtverband Weser-Ems veranstaltet am Sonnabend, 29. Juli, die Körung und Auktion für Bentheimer Landschafe an der Reithalle in Uelsen. Die Veranstaltung ist eingebunden in den neunten Grafschafter Haus- und Nutztiertag.