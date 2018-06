Empfehlung - Norbert Lammert in Wilsum: Demokratie ist kein Naturprodukt

Wilsum Zwölf Jahre lang war Norbert Lammert Präsident des Deutschen Bundestags. In dieser Zeit hat der CDU-Politiker aus Bochum über die Parteigrenzen hinweg hohe Anerkennung genossen und sich mit seiner geradlinigen, oft humorvollen Art viele Sympathien erworben. Nach der Bundestagswahl im September vergangenen Jahres schied er aus dem zweithöchsten Amt der Bundesrepublik aus – auf eigenen Wunsch. Seit Januar dieses Jahres ist er Vorsitzender der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung und in dieser Funktion fast so viel unterwegs wie früher.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/norbert-lammert-in-wilsum-demokratie-ist-kein-naturprodukt-239378.html