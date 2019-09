Empfehlung - Neues Dach für reformierte Kirche Uelsen

Uelsen Bereits seit Ende Juli ist die reformierte Kirche in Uelsen eingerüstet. Der Grund dafür liegt in der umfassenden Erneuerung des Schieferdachs und der darunter liegenden Holzkonstruktion. Nachdem bereits vor zehn Jahren die Nordseite des Kirchenschiffes saniert worden war, ist nun die Südseite an der Reihe. Nach derzeitigem Plan sollen die Arbeiten Ende Oktober abgeschlossen sein. Über das Vorhaben und den aktuellen Stand der Dinge haben nun Bauingenieur Jürgen Balderhaar, Bauleiter Derk Gysbers, Pastor Christoph Wiarda und Kirchenratsvorsitzender Bernd-Heinrich Hagmann informiert. Demnach wurde das Dach auf dieser Seite zuletzt vor mehr als 70 Jahren renoviert, seither waren nur Ausbesserungen vorgenommen worden. Die Schiefersteine sind deshalb abgängig und werden vollständig durch neue ersetzt – der Großteil der alten Steine wurde bereits abgetragen. Insgesamt wird eine Fläche von 475 Quadratmetern neu verlegt. Die Steine stammen aus dem spanischen Galizien, für die Arbeiten zeichnet eine Fachfirma aus dem Sauerland verantwortlich.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/neues-dach-fuer-reformierte-kirche-uelsen-316433.html