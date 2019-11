Neuer Rathaus-Chef startet mit Neugier, aber auch Respekt

Hajo Bosch hat am Freitag sein Amt als Bürgermeister der Samtgemeinde Uelsen angetreten. Der Empfang im Rathaus fiel herzlich aus. In den ersten 100 Tagen will der neue Chef wichtige Themen für Feuerwehr, Jugendarbeit und Tourismus voranbringen.