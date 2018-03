Empfehlung - Neuer Kalender für Uelsen: 155 Seiten Veranstaltungstipps

gn Uelsen. Erste Exemplare des Uelser Kalenders überreichte der VVV-Vorsitzende Jan Momann an Samtgemeindebürgermeister Herbert Koers und an Bürgermeister Hajo Bosch. Momann dankte den Mitarbeiterinnen von „Uelsen Touristik“, Hilke Koelmann und Heike Lennips, für die Entgegennahme und Aufbereitung des umfangreichen Materials. Der Kalender steht ab Montag in allen bekannten Ausgabestellen zur Verfügung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/neuer-kalender-fuer-uelsen-155-seiten-veranstaltungstipps-228306.html