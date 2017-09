Empfehlung - Neuer Gedenkstein erinnert an „Gölenkamper Karkhoff“

Uelsen. Bis Anfang des 19. Jahrhunderts erstreckte sich der Friedhof für das Kirchspiel Uelsen rund um die reformierte Kirche im Zentrum der Gemeinde. Es war der einzige Friedhof für das gesamte Kirchspiel Uelsen, bis 1805 auch für Wilsum. Als die französische Verwaltung 1809 verbat, in unmittelbarer Nähe von Wohnbebauung zu beerdigen, richteten die Uelser zunächst einen neuen Friedhof am Loarberg ein. Nachdem sich das Gelände dort als zu feucht und ungeeignet für Beerdigungen erwiesen hatte, begann man ab etwa 1840 auf dem jetzigen Friedhof am Mühlenberg zu bestatten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/neuer-gedenkstein-erinnert-an-goelenkamper-karkhoff-207608.html