Empfehlung - Neue Wache für Wilsumer Feuerwehr

Wilsum Genügend Platz und eine Halle für vier Einsatzfahrzeuge – das bietet das neue Haus der Freiwilligen Feuerwehr (FF) an der Dorfstraße in Wilsum. Am Samstag waren die Brandschützer von der 50 Jahre alten Unterkunft an der Echtelter Straße in das neue Haus an der Dorfstraße umgezogen. Feierlich eröffnet wurde ihre neue Wirkungsstätte von Ortsbrandmeister Jörg Gerritzen. Die Frauen der Wilsumer Einsatzkräfte überraschten ihre Männer mit einem Gedicht. Anne Oldekamp trug vor: „Hört man in Wilsum tatü und tata, seid ihr die FF von Wilsum ganz nah…“ Anschließend überreichten sie Jörg Gerritzen und seinem Stellvertretender, Ingo Mardink, Bilder für das neue Feuerwehrhaus.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/neue-wache-fuer-wilsumer-brandschuetzer-285905.html