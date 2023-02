Mit der Pflanzung eines neuen Halbstammes wurde die Obstwiese auf dem Gelände an der alten Kläranlage in Uelsen ergänzt. Neben anderen Mitgliedern des Vereins „Vogelliebhaber Niedergrafschaft“ und der BUND-Kreisgruppe übernehmen Johann Zwafing, Geert van der Kamp, Cornelis Schuurman und Jörg Zwafing (von links) die Pflegearbeiten in dem naturnahen Biotop. Foto: Oppel