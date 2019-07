Empfehlung - Nach Blitzeinschlag: Wohnhaus brennt in Gölenkamp

Gölenkamp Ein Blitz hat am Samstagnachmittag in ein ehemaliges Bauernhaus am Sandgrubenweg in Gölenkamp eingeschlagen und das Gebäude in Brand gesetzt. Gegen 15.40 Uhr wurde der Feuerwehr das brennende Wohnhaus gemeldet. Wehren aus Uelsen, Itterbeck und Wilsum waren mit rund 70 Einsatzkräften im Einsatz. Der Dachstuhlbrand machte einen Großeinsatz der Feuerwehr notwendig. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/nach-blitzeinschlag-wohnhaus-brennt-in-goelenkamp-308801.html