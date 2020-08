Musikschule Niedergrafschaft lädt zu „Schnuppermonat“ ein

Uelsen Die Musikschule Niedergrafschaft plant als Ersatz für das coronabedingt ausgefallene „Instrumentenkarussell“ einen „Schnuppermonat“ im September. Interessierte Schüler haben dann die Möglichkeit, bis zu vier Instrumente an vier Terminen auszuprobieren. Die Instrumente können frei gewählt werden und stehen den Teilnehmern für die Zeit des Schnupperkurses kostenlos zur Verfügung. Die Termine werden individuell abgestimmt, ein Kursus mit jeweils vier Mal 20 Minuten kostet für Schüler 47 Euro, Erwachsene zahlen 58 Euro.

Das Angebot ist auf den September begrenzt und richtet sich vor allem an Kinder, die schon die „Musikalische Früherziehung“ oder die Grundausbildung durchlaufen haben und ihre Ausbildung jetzt an einem Instrument oder im Gesang weiterführen möchten. Aber auch Schüler, die etwa an einen Instrumentenwechsel denken, Wiedereinsteiger und Erwachsene sind willkommen. Anmeldungen nimmt das Büro der Musikschule unter Telefon 05942 575 oder per E-Mail an kontakt@musikschule-niedergrafschaft.de entgegen.