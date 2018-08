Empfehlung - Musikschule Niedergrafschaft bietet Percussion-Workshop an

Uelsen „Die Instrumente werden von der Musikschule zur Verfügung gestellt“ heißt es in einer Ankündigung des Percussion-Workshops. Teilnehmen können Schülerinnen und Schüler ab zehn Jahren und Erwachsene. Der Kursus findet im Gemeindehaus der reformierten Kirche in Uelsen statt, und geht über insgesamt drei Termine. Er läuft am Donnerstag, 30. August, sowie am 6. und 13. September jeweils von 19 bis 20 Uhr. Die Kosten betragen 12 Euro pro Schüler, Erwachsene zahlen 24 Euro.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/musikschule-niedergrafschaft-bietet-percussion-workshop-an-246594.html