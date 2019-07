Musikschule Niedergrafschaft beendet Schuljahr mit Musik

Zum „Finale“ des Schuljahres hat die Musikschule Niedergrafschaft ihr Abschlusskonzert in Uelsen in der voll besetzten reformierten Kirche gegeben. Bei der Gelegenheit wurde auch Rudi Telman nach 36 Jahren in den Ruhestand verabschiedet.