Empfehlung - Musikalische weihnachtliche Weltpremiere in Emlichheim

Uelsen/Emlichheim Am Sonnabend, 21. Dezember, gibt der Musikverein Uelsen um 20 Uhr sein traditionelles Weihnachtskonzert in der altreformieren Kirche in Emlichheim. Binnen zwei Wochen waren sämtliche Karten für den Musikabend ausverkauft. Für diejenigen, die sich eines der begehrten Tickets sichern konnten, hat das Orchester in diesem Jahr etwas ganz Besonderes vorbereitet: eine Weltpremiere eines zu diesem Anlass und speziell für den Uelser Musikverein arrangierten Weihnachtsstücks.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/musikalische-weihnachtliche-weltpremiere-in-emlichheim-335316.html