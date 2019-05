Musikalische Unterhaltung bei der VdK-Muttertagsfeier

Wilsum. Eine festlich gedeckte Kaffeetafel im Saal Ridder in Wilsum, 130 erwartungsvolle Gäste, Rückblick und Ausblick auf besondere Fahrten und ein schwungvolles musikalisches Rahmenprogramm – so boten die VdK-Ortsverbände Emlichheim und Itterbeck/Uelsen um den Vorsitzenden Gerrit Wigger allen Beteiligten eine schöne nachträgliche Muttertagsfeier.

Viele Muttertagsgäste schwelgten noch in Erinnerungen an die Tagesfahrt, die sie vor Kurzem unter dem Aspekt „Musik und Pralinen - Immer eine Reise wert“ in das malerische Bad Driburg im Teutoburger Wald geführt hatte. Dort erfuhren sie in der Backstube des Café Heise im „Schokoladenkino“ viele Geheimnisse über die Herstellung von Baumkuchen, Pralinen und vieler anderer Spezialitäten. Sie entdeckten viele schöne Ecken in dem 19.000 Einwohner-Städtchen und ließen sich unter dem Motto „Hier ist Musik drin“ unterhalten und genossen das kulinarische Angebot.