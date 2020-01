Empfehlung - Musik erklingt am Freitag an 24 Standorten in Uelsen

Uelsen Wieder voller Musik sein wird die Gemeinde Uelsen bei der „12. Uelsener Musiknacht“ am kommenden Freitag, 17. Januar. Mehr als 300 Musikerinnen und Musiker – Bands, Chöre und Solisten – haben ihr Kommen zugesagt und verzichten dabei auf ihre Gage. An 24 Standorten, ob im Rathaus, in verschiedenen Kirchen und Bankfilialen, in Restaurants, in der Mühle, in einer Galerie, im Jugendtreff oder einer Tagespflege – überall werden die Besucher mit Musik empfangen. Organisiert hat das große Wanderkonzert der Rotary-Club Uelsen/Coevorden. Der Reinerlös geht, wie in all den Jahren zuvor, an regionale und überregionale Hilfsprojekte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/musik-erklingt-am-freitag-an-24-standorten-in-uelsen--339464.html