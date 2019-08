Empfehlung - Motorsport pur beim 7. „Classic Race“ in Itterbeck

Itterbeck 120 Starter drehten mit ihren Old- und Youngtimern aus dem Motorradrennsport am Gasgriff und boten den Zuschauern Motorsport pur. Die Maschinen der Amateurrennfahrer mit 50, 125, 250, 350, 500, 750 und 1000 Kubikzentimetern Hubraum schossen am Sonnabend und Sonntag über die Start-Ziellinie. Auf dem Terrain von Hennie van der Most dröhnten wieder die Motoren . Den deutschen und niederländischen Fahrern winkten Pokal und Lorbeerkranz, wenn sie die meisten Runden mit dem kleinsten Zeitunterschied fuhren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/motorsport-pur-beim-7-classic-race-in-itterbeck-315256.html