Empfehlung - Modellflugclub Uelsen feiert 50-jähriges Bestehen

Uelsen Vor einem halben Jahrhundert haben begeisterte Hobbypiloten den MFC gegründet. Seither haben die Vereinsmitglieder sehr viele Flugzeuge gebaut und geflogen. Die Modellfliegerfreunde haben auf ihrem Flugplatz an der Wilsumer Straße ein Modellflug-Meeting arrangiert, zu dem Nachbarvereine und alle Interessierten eingeladen sind. Sie bieten am heutigen Samstag und Sonntag von zehn bis 18 Uhr die ganz Vielfalt des Modellflugs. Während der Flugshows sind Hubschrauber, Jets sowie Segel- und Motorflugzeuge in der Luft sehen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/modellflugclub-uelsen-feiert-50-jaehriges-bestehen-248462.html