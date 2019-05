Mittwochabend GN-Podiumsdiskussion mit Uelser Kandidaten

Uelsen Wie soll sich die Samtgemeinde Uelsen in den kommenden Jahren entwickeln? Diese Frage steht im Mittelpunkt einer Podiumsdiskussion, zu der die Grafschafter Nachrichten am Mittwoch ins Glashaus der Diskothek „Zak“ in Uelsen einladen. Die beiden Kandidaten für das Amt des Uelser Samtgemeindebürgermeisters, Andrea Klokkers (SPD) und Hajo Bosch (CDU), stellen sich ab 19 Uhr den Fragen der GN-Redakteure Rolf Masselink und Andre Berends. Einlass ins „Zak“ ist ab 18.30 Uhr. Es gibt Sitz- und Stehplätze. Der Eintritt ist frei.

Die Besucher haben Gelegenheit, die beiden Kandidaten in ihrem ersten und nach derzeitigem Stand auch einzigen direkten Aufeinandertreffen vor der Wahl am Sonntag, 26. Mai, näher kennenzulernen und sich einen Eindruck von ihren Ideen zu machen. Am Ende der Gesprächsrunde haben Besucher die Möglichkeit, auch selbst Fragen an die beiden Bewerber zu stellen.

Weitere Veranstaltungen

Die Podiumsdiskussion in Uelsen ist die erste von drei GN-Veranstaltungen im Vorfeld des Wahltags. Am Mittwoch, 15. Mai, stellen sich die drei Bewerber für das Amt des Bürgermeisters in Nordhorn ab 19 Uhr in der Alten Weberei den Fragen der GN-Redaktion. Eine Woche später, am Mittwoch, 22. Mai, bitten die GN dann die drei Kandidaten für die Landratswahl zum Gespräch auf die Bühne der Alten Weberei in Nordhorn. Beginn ist auch hier um 19 Uhr. ab