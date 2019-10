Empfehlung - Mitarbeiter schenken Büter+Jeurink 240 Arbeitsstunden

Itterbeck/Uelsen Die Handwerker von Büter+Jeurink haben sich vor einigen Tagen in Uelsen an der neuen Wohnanlage und Hostel des Vereins „gemeinsam leben und wohnen“ am Veldhoffs-Kamp versammelt. Hier hatten sie ein großes Holzhaus gebaut. Für die Kindertagesstätten in der Samtgemeinde Uelsen fertigen sie zehn große Holzkisten mit Rollen an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/mitarbeiter-schenken-bueterjeurink-240-arbeitsstunden-323006.html