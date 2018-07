Empfehlung - Mitarbeiter der Mülldeponie entdecken neuen Brand in Wilsum

Wilsum In einem kleinen Wäldchen an der Kiesstraße in der Nähe der Mülldeponie Wilsum hat es am Montagmorgen Unterholz gebrannt. Eine Fläche von etwa 1500 Quadratmetern stand in Flammen. Mitarbeiter der Mülldeponie hatten den Brandgeruch wahrgenommen und die Feuerwehr gegen 10.30 Uhr alarmiert. Die ausgerückten Einsatzkräfte brachten das Feuer schnell unter Kontrolle. Die Feuerwehr Wilsum war mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort, um den Brand zu löschen Zuletzt brannte es am Sonnabend in der Nähe der Mülldeponie. Da zuletzt vermehrt Brände in der Umgebung waren, hält die Mülldeponie bereits Löschwasser in einem Güllefass bereit. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/mitarbeiter-der-muelldeponie-entdecken-neuen-brand-in-wilsum-243944.html