Empfehlung - Mit den Motorradfreunden Uelsen durch den Teutoburger Wald

Uelsen. Der Himmel ist wolkenlos und die Sonne scheint bereits mit voller Kraft aufs grünende Land, doch die Welt wirkt noch etwas verschlafen, als ich mich an jenem Sonntagmorgen im Mai auf den Weg nach Uelsen begebe. Noch befinde ich mich in einem vierrädrigen Gefährt, doch das soll sich an diesem Tag rasch ändern. Nur wenige Autos sind auf den Straßen unterwegs, und gerade denke ich noch, dass man nicht oft so flüssig und ungehindert Richtung Niedergrafschaft vorankommt – da erreiche ich schon das Ziel: den Parkplatz neben dem Rathaus. Gut zwei Dutzend Motorradfahrer haben sich mit ihren Maschinen dort eingefunden, sind in freundschaftliche Gespräche vertieft. Es ist kurz vor 9 Uhr, und immer mehr Krafträder trudeln ein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/mit-den-motorradfreunden-uelsen-durch-den-teutoburger-wald-237296.html