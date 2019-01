Empfehlung - Mit Böllern und Beijern ins neue Jahr

Uelsen/Neuenhaus/Veldhausen „Legt an, Feuer frei!“ Es folgt ein ohrenbetäubender Knall, den man sogar kurz am ganzen Körper spürt. Gut wer sich zumindest die Ohren zugehalten oder besser sich was in die Ohren gestopft hat. Der laute Knall passt zum Nachmittag des letzten Tages des Jahres, denn der wird ohnehin laut gefeiert. Auch wenn von allen Seiten schon die Knaller zu hören sind, diese Böllerschüsse sind etwas besonders. Die IV. Historische Kompanie Uelsen des Bentheimer Landwehrbataillons von 1814 ist in ihren traditionellen Uniformen hinter dem Uelser Rathaus angetreten und feuert ihre historischen Gewehre und Kanonen ab.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/mit-boellern-und-beijern-ins-neue-jahr-274272.html