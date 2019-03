Empfehlung - Milchkontrollverein Hoogstede-Uelsen-Twist zieht Bilanz

Wilsum Vorsitzender Albert Jan Alferink konnte auf der Jahreshauptversammlung des Milchkontrollvereins Hoogstede–Uelsen–Twist bei Ridder in Wilsum zahlreiche Landwirte begrüßen. Im vergangenen Milchkontrolljahr hatte der Verein unverändert 98 Mitgliedsbetriebe, die in ihren Ställen insgesamt 8697 Kühe halten. Das sind 194 Kühe mehr im Vereinsgebiet als noch im Jahr zuvor. Mit einer Durchschnittsleistung von 9793 Kilogramm Milch und 337 Eiweißkilogramm liegt der Milchkontrollverein Hoogstede–Uelsen–Twist auf Platz zwölf aller Milchkontrollvereine in der Region Emsland/Südoldenburg.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/milchkontrollverein-hoogstede-uelsen-twist-zieht-bilanz-288806.html