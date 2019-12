Empfehlung - Middewinterhörner setzen Glanzpunkt am Mühlenteich

Wilsum Was vor 15 Jahren klein begann, hat sich heute zu einem Glanzpunkt des Middewinterhornblasens in der Region entwickelt: Das Treffen beim Schonevelder Mühlenteich in Wilsum. Das Besondere ist, dass die Männer des Heimatvereins Wilsum den Teich „in Flammen“ setzen: Zahlreiche Fackeln, Feuerkörbe und Lichterketten illuminieren das Gelände und spiegeln sich im Wasser; und jedes Jahr kommen weitere Beleuchtungseffekte hinzu. 45 Bläser aus den Niederlanden und aus der Grafschaft sind dieses Mal nach Wilsum gekommen, um ihr Horn ertönen zu lassen. Sie stehen rund um den Teich in der Nähe eines Feuers, sodass die Frauen und Männer oft nur schemenhaft zu erkennen sind.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/middewinterhoerner-setzen-glanzpunkt-am-muehlenteich-335860.html