Empfehlung - MFC Uelsen feiert am Wochenende Jubiläum

Uelsen Das Jubiläumsfest des MFC Uelsen beginnt am Freitag, 31. August, um 12 Uhr, am Samstag und Sonntag, 1. und 2. September, bereits um 10 Uhr. Gefeiert wird bis mindestens 18 Uhr. 50 Jahre ist die Gründung der Flieger her. „Seitdem wurden viele Flugzeuge von den Vereinsmitgliedern gebaut und geflogen“, schreiben die Veranstalter.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/mfc-uelsen-feiert-am-wochenende-jubilaeum-248070.html