Empfehlung - „Menschen halten nur die unberührte Natur für gut“

grö Wilsum. Für die Dauerkritik an der konventionellen Landwirtschaft machte Klaus Alfs, gelernter Landwirt und Mitarbeiter am Europäischen Institut für Lebensmittel- und Ernährungswissenschaft, die Vorstellung, alles Menschengemachte schädige die Natur, verantwortlich. Die meisten Vorwürfe seien nicht mit Logik zu erklären, sondern in der reinen Annahme begründet, dass jeder Eingriff in die Natur zu einem Ungleichgewicht führe. Nachdem die Natur ein Schutzgut wurde und als solches in der deutschen Verfassung verankert worden ist, habe diese Auffassung noch einmal zugenommen. Die Bevölkerung gehe davon aus, dass nur die unberührte Natur gut sei. Nicht umsonst werde viel mit „natürlich gut, naturbelassen“ und Ähnlichem geworben. Die Vorstellung der „guten Natur“ sei so tief in den Köpfen verankert, dass sie sich nicht umpolen lasse.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/menschen-halten-nur-die-unberuehrte-natur-fuer-gut-219735.html